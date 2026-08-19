Дончич организовал тимбилдинг для «Лейкерс» у себя на родине

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич организовал для своих одноклубников выездной тимбилдинг в Словении. Об этом сообщает аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х со ссылкой на инсайдера Рамону Шелберн.

Словенский разыгрывающий зафрахтовал частный самолёт для команды, подготовил подарочные наборы и запланировал активный отдых: рыбалку на озере Блед, гольф и другие мероприятия для сплочения коллектива.

Напомним, Дончич был обменян из «Далласа» в «Лейкерс» в феврале 2025 года в рамках сделки, которая потрясла лигу. Взамен «Маверикс» получили Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда драфта.