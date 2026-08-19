Форвард «Никс» Ануноби высказался о готовности команды к защите титула НБА в новом сезоне

Форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби поделился мыслями о защите чемпионского титула, отметив, что команде важно сохранить интенсивность, но выйти на пик формы к концу сезона.

«Нужно продолжить с той интенсивностью, на которой мы закончили прошлый сезон. Конечно, в регулярном чемпионате всё немного иначе. Нужно выйти на пик к концу сезона, а не в его начале. Важно понимать, что впереди 82 матча и будет процесс проб и ошибок.

Нужно пробовать разные вещи. Что-то будет работать, что-то нет. Для этого и существует регулярный сезон: понять, что работает, а что нет, и учиться, чтобы быть готовыми к плей-офф», — приводит слова Ануноби портал Fadeaway World.