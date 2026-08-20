«Оклахома» единолично возглавила рейтинг эффективности команд НБА в сезоне-2025/2026
Статистический портал Extra в соцсети X опубликовал данные по эффективности клубов НБА — разнице результативности команд в регулярном сезоне-2025/2026. У «Оклахома-Сити Тандер» показатель составляет «+11,9», у «Вашингтон Уизардс»» — «-10,9». В плюсе находятся 20 команд.
Полный список:
- «Оклахома» — «+11,9».
- «Сан-Антонио» — «+9,0».
- «Детройт» — «+9,0».
- «Бостон» — «+8,8».
- «Нью-Йорк» — «+7,5».
- «Хьюстон» — «+6,4».
- «Денвер» — «+6,0».
- «Шарлотт» — «+5,7».
- «Кливленд» — «+5,0».
- «Миннесота» — «+4,1».
- «Торонто» — «+3,8».
- «Атланта» — «+3,3».
- «Майами» — «+3,1».
- «Лейкерс» — «+2,7».
- «Финикс» — «+2,2».
- «Клипперс» — «+2,0».
- «Орландо» — «+1,6».
- «Филадельфия» — «+0,8».
- «Портленд» — «+0,5».
- «Голден Стэйт» — «+0,4».
- «Нью-Орлеан» — «-3,6».
- «Чикаго» — «-4,3».
- «Даллас» — «-4,3».
- «Мемфис» — «-5,1».
- «Милуоки» — «-5,3».
- «Индиана» — «-7,0».
- «Юта» — «-7,4».
- «Сакраменто» — «-9,0».
- «Бруклин» — «-9,5».
- «Вашингтон» — «-10,9».
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