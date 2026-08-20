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«Оклахома» единолично возглавила рейтинг эффективности команд НБА в сезоне-2025/2026

«Оклахома» единолично возглавила рейтинг эффективности команд НБА в сезоне-2025/2026
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Статистический портал Extra в соцсети X опубликовал данные по эффективности клубов НБА — разнице результативности команд в регулярном сезоне-2025/2026. У «Оклахома-Сити Тандер» показатель составляет «+11,9», у «Вашингтон Уизардс»» — «-10,9». В плюсе находятся 20 команд.

Полный список:

  1. «Оклахома» — «+11,9».
  2. «Сан-Антонио» — «+9,0».
  3. «Детройт» — «+9,0».
  4. «Бостон» — «+8,8».
  5. «Нью-Йорк» — «+7,5».
  6. «Хьюстон» — «+6,4».
  7. «Денвер» — «+6,0».
  8. «Шарлотт» — «+5,7».
  9. «Кливленд» — «+5,0».
  10. «Миннесота» — «+4,1».
  11. «Торонто» — «+3,8».
  12. «Атланта» — «+3,3».
  13. «Майами» — «+3,1».
  14. «Лейкерс» — «+2,7».
  15. «Финикс» — «+2,2».
  16. «Клипперс» — «+2,0».
  17. «Орландо» — «+1,6».
  18. «Филадельфия» — «+0,8».
  19. «Портленд» — «+0,5».
  20. «Голден Стэйт» — «+0,4».
  21. «Нью-Орлеан» — «-3,6».
  22. «Чикаго» — «-4,3».
  23. «Даллас» — «-4,3».
  24. «Мемфис» — «-5,1».
  25. «Милуоки» — «-5,3».
  26. «Индиана» — «-7,0».
  27. «Юта» — «-7,4».
  28. «Сакраменто» — «-9,0».
  29. «Бруклин» — «-9,5».
  30. «Вашингтон» — «-10,9».
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