«Оклахома» единолично возглавила рейтинг эффективности команд НБА в сезоне-2025/2026

Статистический портал Extra в соцсети X опубликовал данные по эффективности клубов НБА — разнице результативности команд в регулярном сезоне-2025/2026. У «Оклахома-Сити Тандер» показатель составляет «+11,9», у «Вашингтон Уизардс»» — «-10,9». В плюсе находятся 20 команд.

Полный список:

«Оклахома» — «+11,9». «Сан-Антонио» — «+9,0». «Детройт» — «+9,0». «Бостон» — «+8,8». «Нью-Йорк» — «+7,5». «Хьюстон» — «+6,4». «Денвер» — «+6,0». «Шарлотт» — «+5,7». «Кливленд» — «+5,0». «Миннесота» — «+4,1». «Торонто» — «+3,8». «Атланта» — «+3,3». «Майами» — «+3,1». «Лейкерс» — «+2,7». «Финикс» — «+2,2». «Клипперс» — «+2,0». «Орландо» — «+1,6». «Филадельфия» — «+0,8». «Портленд» — «+0,5». «Голден Стэйт» — «+0,4». «Нью-Орлеан» — «-3,6». «Чикаго» — «-4,3». «Даллас» — «-4,3». «Мемфис» — «-5,1». «Милуоки» — «-5,3». «Индиана» — «-7,0». «Юта» — «-7,4». «Сакраменто» — «-9,0». «Бруклин» — «-9,5». «Вашингтон» — «-10,9».