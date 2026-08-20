15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма прокомментировал назначение капитаном сборной Франции в 22 года

Вембаньяма прокомментировал назначение капитаном сборной Франции в 22 года
Комментарии

22-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма отреагировал на назначение капитаном сборной Франции на матчах квалификации чемпионата мира — 2027.

«Честно говоря, для меня это большая честь. Я знаю, что здесь я самый молодой, но намерен в полной мере вести команду за собой собственным примером. Я знаю, что вы рассчитываете на меня в плане набора очков и игры в защите, но я также намерен сделать всё возможное, чтобы вести команду за собой.

Для меня большая радость и огромная честь взять на себя эту ответственность. Спасибо», — приводит слова Вембаньямы аккаунт Wemby Alien Era в социальной сети Х.

Вембаньяма стал самым молодым капитаном национальной команды со времён Тони Паркера в 2003 году.

Сейчас читают:
Вембаньяма заметно окреп за лето. Его игра у кольца станет опаснее
Фото
Вембаньяма заметно окреп за лето. Его игра у кольца станет опаснее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android