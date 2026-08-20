Вембаньяма прокомментировал назначение капитаном сборной Франции в 22 года

22-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма отреагировал на назначение капитаном сборной Франции на матчах квалификации чемпионата мира — 2027.

«Честно говоря, для меня это большая честь. Я знаю, что здесь я самый молодой, но намерен в полной мере вести команду за собой собственным примером. Я знаю, что вы рассчитываете на меня в плане набора очков и игры в защите, но я также намерен сделать всё возможное, чтобы вести команду за собой.

Для меня большая радость и огромная честь взять на себя эту ответственность. Спасибо», — приводит слова Вембаньямы аккаунт Wemby Alien Era в социальной сети Х.

Вембаньяма стал самым молодым капитаном национальной команды со времён Тони Паркера в 2003 году.