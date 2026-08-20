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Джефф Тиг объяснил, почему Уэстбрук столкнулся с огромным давлением в «Лейкерс»

Джефф Тиг объяснил, почему Уэстбрук столкнулся с огромным давлением в «Лейкерс»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» в сезоне-2020/2021 американец Джефф Тиг считает, что на Расселла Уэстбрука сильно влияло нахождение в одной команде с Леброном Джеймсом во время его карьеры в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Иногда это действительно тяжело, когда ты суперзвезда. Я не могу по-настоящему об этом судить, потому что никогда не был на таком уровне, но могу только представить, каково это — быть суперзвездой. Думаю, Крис Пол лучше всего это объяснил, когда говорил примерно следующее: «Ты главная звезда команды, переходишь в другую команду, а там уже есть другой главный игрок. Болельщики могут немного больше поддерживать его, а партнёры по команде могут сплотиться вокруг него».

Когда Расселл перешёл в «Лейкерс», главным там был Леброн. Поэтому кто-то должен был принимать на себя критику. Каждый раз, когда ты переходишь в команду Леброна, кто-то другой становится объектом критики. Хотя Леброна тоже очень много критикуют, он настолько хорошо играет, что, если ты не находишься на его уровне, люди начинают винить тебя», — сказал Тиг в эфире подкаста 520 in the Morning.

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