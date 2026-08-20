О'Нил категорично ответил, сможет ли кто-то из данкеров забить через него сверху

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил заявил, что не позволил бы ни одному сопернику забить через него сверху в НБА.

«Абсолютно невозможно, абсолютно невозможно. Ни мой пик, ни я нынешний на такое не способны. Потому что я бы нарочно сфолил на нём, а потом тут же выписал бы себе штраф. Меня даже наказывать не нужно — штраф уже в пути», — приводит слова О'Нила аккаунт SportsCenter в социальной сети Х.

Шакил признаётся многими аналитиками и спортсменами одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. В ходе своей профессиональной карьеры О'Нил выступал за такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит» и прочие.