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Алексей Швед назначен капитаном УНИКСа на сезон-2026/2027

Алексей Швед назначен капитаном УНИКСа на сезон-2026/2027
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37-летний российский защитник Алексей Швед стал капитаном казанского УНИКСа на предстоящий сезон-2026/2027. Ранее капитаном был Дмитрий Кулагин, который перешёл в «Зенит» этим летом.

«Поздравляем Алексея с назначением! Уверены, что его колоссальный опыт, непререкаемый авторитет, дипломатичность и характер победителя станут надёжной опорой для команды и мощным двигателем на пути к новым вершинам!» — сообщается в заявлении команды.

Швед выступает за казанский клуб с сезона-2025/2026. В минувшем чемпионате он помог УНИКСу завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ и турнира Basket Cup. За карьеру Швед становился чемпионом Евролиги, четырёхкратным чемпионом России, бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионата Европы.

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