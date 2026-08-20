Алексей Швед назначен капитаном УНИКСа на сезон-2026/2027

37-летний российский защитник Алексей Швед стал капитаном казанского УНИКСа на предстоящий сезон-2026/2027. Ранее капитаном был Дмитрий Кулагин, который перешёл в «Зенит» этим летом.

«Поздравляем Алексея с назначением! Уверены, что его колоссальный опыт, непререкаемый авторитет, дипломатичность и характер победителя станут надёжной опорой для команды и мощным двигателем на пути к новым вершинам!» — сообщается в заявлении команды.

Швед выступает за казанский клуб с сезона-2025/2026. В минувшем чемпионате он помог УНИКСу завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ и турнира Basket Cup. За карьеру Швед становился чемпионом Евролиги, четырёхкратным чемпионом России, бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионата Европы.