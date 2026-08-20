Опубликован рейтинг игроков НБА по доле матчей с трипл-даблами, Никола Йокич — первый

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформлял трипл-дабл в 24,2% своих матчей в НБА, включая регулярный чемпионат и плей-офф. Это лучший показатель в истории лиги, сообщает популярный статистический аккаунт Crazy Stats в социальной сети Х.

Единственным игроком в истории НБА, у которого на каком-либо отрезке карьеры этот показатель был выше, является Оскар Робертсон. В первые девять сезонов в лиге он в определённый момент имел более высокий процент трипл-даблов.

Топ-10 по доле матчей с трипл-даблами:

1. Никола Йокич — 24,2%.

2. Лука Дончич — 17,5%.

3. Оскар Робертсон — 16,7%.

4. Расселл Уэстбрук — 15,4%.

5. Мэджик Джонсон — 15,3%.

6. Уилт Чемберлен — 10,8%.

7. Домантас Сабонис — 9,9%.

8. Джош Гидди — 9%.

9. Бен Симмонс — 8,5%.

10. Леброн Джеймс — 7,9%.