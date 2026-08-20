Швед отреагировал на назначение капитаном УНИКСа

Защитник УНИКСа Алексей Швед прокомментировал своё назначение капитаном команды на сезон-2026/2027.

«Испытываю огромное восхищение, удовольствие и радость от того, что мне доверили пост капитана команды в предстоящем сезоне. Всегда открыт и готов помогать всем членам УНИКСа на площадке и за её пределами», — приводит слова Шведа пресс-служба казанского клуба.

Швед выступает за казанский клуб с сезона-2025/2026. В минувшем чемпионате он помог УНИКСу завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ и турнира Basket Cup. За карьеру Швед становился чемпионом Евролиги, четырёхкратным чемпионом России, бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионата Европы.