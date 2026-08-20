«Больше не увидим такого игрока». Фелтон поддержал слова Ирвинга о его уникальности

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэймонд Фелтон согласился с заявлением чемпиона лиги американо-австралийца Кайри Ирвинга, выступающего за техасскую команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, о том, что в лиге больше не появится игрок с таким же набором навыков.

«Думаю, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Кайри. Не такого, как он, не с такой игрой: его умение завершать атаки, броски со средней дистанции, движения, дриблинг, понимаете? Этот парень забил победный леворукий хук с линии штрафного», — приводит слова Фелтона аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Фелтон имеет в виду победный бросок Ирвинга в матче регулярного сезона-2024/2025 «Далласа» с «Денвер Наггетс». Тогда разыгрывающий через Николу Йокича перебросил мяч на линии штрафного и команда одержала победу со счётом 107:105.