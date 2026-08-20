«Если он не справится, ему конец». Экс-игрок НБА Беверли — о тренере «Сиксерс» Нёрсе

Бывший игрок НБА Патрик Беверли заявил, что наибольшее давление в обновлённой «Филадельфии Сиксерс» будет оказываться на главного тренера Ника Нёрса, а не на звёздного новичка Леброна Джеймса.

«На кого в этой команде будут давить больше всего? Некоторые говорят, что это Леброн Джеймс. Однако для меня это не Леброн, а Ник Нёрс. Тренер — это отражение команды. И если быть откровенным, мы видели, как людей увольняли за меньшее.

Если Ник Нёрс не справится, я вам говорю, ему конец. Справедливо это или нет, но тренеров увольняют за меньшее. Мы много раз видели, как тренеров вышвыривают из раздевалки за меньшее. Как это ни печально. Так что я вынужден добавить давления на Ника Нёрса», — сказал Беверли в своём подкасте на YouTube.