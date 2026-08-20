Источник: Джеймс Харден подпишет трёхлетний контракт с «Кливлендом» на $ 97 млн

Американский разыгрывающий Джеймс Харден подпишет трёхлетнее соглашение с клубом НБА «Кливленд Кавальерс» на сумму $ 97 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

36-летний Харден проведёт в «Кливленде» второй сезон после перехода из «Лос-Анджелес Клипперс» в феврале 2026 года. Американец является 11-кратным участником Матча всех звёзд, трёхкратным лучшим снайпером сезона и обладателем награды MVP НБА 2018 года.

В прошедшем сезоне он набирал в среднем 23,6 очка, восемь передач и 4,8 подбора за матч. Харден является олимпийским чемпионом 2012 года и чемпионом мира 2014 года в составе сборной США.