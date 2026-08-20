Энтони Эдвардс начал с рейтинга 77 и дошёл до 95 в NBA 2K за шесть лет

Рейтинг звёздного американского защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса в серии игр NBA 2K вырос с 77 в NBA 2K21 до 95 в NBA 2K27.

В NBA 2K27 Эдвардс занял седьмое место в рейтинге лучших игроков. Выше него расположились звёздный словенский разыгрывающий Лука Дончич, чемпион НБА – 2026 Джейлен Брансон и греческий форвард Яннис Адетокунбо (по 96).

В десятку также вошли Кейд Каннингем (94), а также Стефен Карри и Кевин Дюрант (по 93).

Ранее Эдвардс занял второе место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 25 лет. За последние 12 месяцев он заработал $ 69 млн.