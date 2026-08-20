Карл-Энтони Таунс привёз кубок Ларри О'Брайена на собственную свадьбу

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс, ставший чемпионом НБА в сезоне-2025/2026, привёз на свою свадьбу главный трофей лиги. Об этом сообщает Legion Hoops в социальной сети Х.

На опубликованных фотографиях Таунс позирует с кубком Ларри О'Брайена вместе с невестой. Трофей был завоёван «Никс» в прошедшем сезоне, когда команда обыграла в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1.

Отметим, на свадебной церемонии присутствовали одноклубники Таунса Джош Харт, О Джи Ануноби и Джейлен Брансон с супругами, а также Хосе Альварадо, Майлз Макбрайд, Бен Стиллер, Кристин Тейлор, Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, Джастин и Хейли Бибер, Майкл Б. Джордан и другие знаменитости.