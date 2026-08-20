15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карл-Энтони Таунс привёз кубок Ларри О'Брайена на собственную свадьбу

Карл-Энтони Таунс привёз кубок Ларри О'Брайена на собственную свадьбу
Комментарии

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс, ставший чемпионом НБА в сезоне-2025/2026, привёз на свою свадьбу главный трофей лиги. Об этом сообщает Legion Hoops в социальной сети Х.

На опубликованных фотографиях Таунс позирует с кубком Ларри О'Брайена вместе с невестой. Трофей был завоёван «Никс» в прошедшем сезоне, когда команда обыграла в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1.

Отметим, на свадебной церемонии присутствовали одноклубники Таунса Джош Харт, О Джи Ануноби и Джейлен Брансон с супругами, а также Хосе Альварадо, Майлз Макбрайд, Бен Стиллер, Кристин Тейлор, Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, Джастин и Хейли Бибер, Майкл Б. Джордан и другие знаменитости.

Материалы по теме
Чемпион НБА Карл-Энтони Таунс сыграл свадьбу в Малибу в окружении звёздных гостей
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android