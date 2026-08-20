Форвард «Зенита» Роберсон ответил, без чего не может представить баскетбол

Американский форвард баскетбольного клуба «Зенит» Андре Роберсон ответил на вопрос, без чего он не может представить баскетбол.

— Заключительный вопрос. Одна вещь, без которой вы не можете представить баскетбол?

— Одна вещь, без которой я не могу представить баскетбол… Путешествия.

— Путешествия?

— Да, это хороший ответ?

— Отличный! Вы знаете, что нас ожидает поездка во Владивосток?

— Да, восемь часов на самолёте. Так что да, путешествия! — приводит слова Роберсона пресс-служба «Зенита».

Напомним, первый матч нового сезона Единой лиги ВТБ состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш».