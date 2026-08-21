«У него есть возможность стать лучшим баскетболистом в истории». Йокич — о Вембаньяме

Трёхкратный MVP НБА серб Никола Йокич высоко оценил игру звёздного французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он определённо особенный соперник, если учитывать, насколько он уникален как игрок и как человек. Я не воспринимаю наши матчи как соперничество. Становлюсь ли я более мотивированным? Нет, я отношусь ко всем играм одинаково. У Виктора определённо есть возможность стать самым уникальным, самым выдающимся баскетболистом, которого мы когда-либо видели.

Всё зависит только от него: насколько хорошо он будет адаптироваться, насколько усердно работать, насколько хорошо находить свои позиции и заботиться о своём теле. Так что у него определённо есть возможность стать лучшим игроком в истории», — приводит слова Йокича Eurohoops в социальной сети Х.