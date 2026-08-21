15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У него есть возможность стать лучшим баскетболистом в истории». Йокич — о Вембаньяме

«У него есть возможность стать лучшим баскетболистом в истории». Йокич — о Вембаньяме
Комментарии

Трёхкратный MVP НБА серб Никола Йокич высоко оценил игру звёздного французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он определённо особенный соперник, если учитывать, насколько он уникален как игрок и как человек. Я не воспринимаю наши матчи как соперничество. Становлюсь ли я более мотивированным? Нет, я отношусь ко всем играм одинаково. У Виктора определённо есть возможность стать самым уникальным, самым выдающимся баскетболистом, которого мы когда-либо видели.

Всё зависит только от него: насколько хорошо он будет адаптироваться, насколько усердно работать, насколько хорошо находить свои позиции и заботиться о своём теле. Так что у него определённо есть возможность стать лучшим игроком в истории», — приводит слова Йокича Eurohoops в социальной сети Х.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
«Зачем вы это со мной делаете?» Как семья Басс пошла друг против друга из-за «Лейкерс» «Зачем вы это со мной делаете?» Как семья Басс пошла друг против друга из-за «Лейкерс»
5 самых выгодных контрактов в НБА 5 самых выгодных контрактов в НБА