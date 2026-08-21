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Энтони Эдвардса обязали платить алименты на сына, которого он якобы не видел

Энтони Эдвардса обязали платить алименты на сына, которого он якобы не видел
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обязан выплачивать $ 14 тыс. в месяц на содержание сына, с которым, как утверждается, он никогда не встречался и не собирается знакомиться, информирует TMZ.

Кроме того, суд обязал его оформить полис страхования жизни на сумму около $ 2,6 млн, указав Александрию основным выгодоприобретателем, а также покрыть её судебные расходы в размере более $ 21 тыс. В случае смерти баскетболиста страховая выплата должна обеспечить финансовую защиту его сыну Эмиру на долгие годы.

При этом суд исходил из того, что при ежемесячном доходе Эдвардса около $ 4,8 млн такие выплаты для него не являются значительной нагрузкой, особенно на фоне дохода Александрии, который составляет $ 1016 в месяц.

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