Дончич показал командный ужин «Лейкерс» в Словении после перелёта на частном самолёте

Разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич проводит в Словении пятидневный мини-лагерь для команды. В соцсетях он показал, как прошёл командный ужин.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

Чтобы доставить 14 игроков из Лос-Анджелеса в Словению, Дончич зафрахтовал частный самолёт Bombardier Global 8000. Аренда такого борта стоит $ 18 тыс. в час, поэтому перелёт в одну сторону обошёлся примерно в $ 250 тыс., а вся поездка туда и обратно — около $ 500 тыс.

По прибытии баскетболистов ждали подарочные наборы со словенскими сувенирами — сначала на борту, а затем и в оте