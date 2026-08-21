Система клуба НБА получила права на российского центрового

Фарм-клуб «Сакраменто Кингз» в G-лиге — «Стоктон Кингз» — получил права на 25-летнего российского центрового Виктора Лахина. Это произошло по итогам обмена с участием шести команд, в результате которого «Стоктон» приобрёл права сразу на нескольких игроков, включая Лахина.

Ранее Виктор выступал за «Сакраменто» в Летней лиге НБА — 2026 и, по всей вероятности, подпишет с клубом соглашение по схеме Exhibit 10 — краткосрочный просмотровый контракт, который не предусматривает компенсации в случае расторжения, но может включать бонус в размере от $ 5 тыс. до $ 50 тыс.

В Летней лиге Лахин в среднем набирал 5,6 очка и делал 4,1 подбора за 13,5 минуты в семи матчах.