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Система клуба НБА получила права на российского центрового

Система клуба НБА получила права на российского центрового
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Фарм-клуб «Сакраменто Кингз» в G-лиге — «Стоктон Кингз» — получил права на 25-летнего российского центрового Виктора Лахина. Это произошло по итогам обмена с участием шести команд, в результате которого «Стоктон» приобрёл права сразу на нескольких игроков, включая Лахина.

Ранее Виктор выступал за «Сакраменто» в Летней лиге НБА — 2026 и, по всей вероятности, подпишет с клубом соглашение по схеме Exhibit 10 — краткосрочный просмотровый контракт, который не предусматривает компенсации в случае расторжения, но может включать бонус в размере от $ 5 тыс. до $ 50 тыс.

В Летней лиге Лахин в среднем набирал 5,6 очка и делал 4,1 подбора за 13,5 минуты в семи матчах.

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