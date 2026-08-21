Инсайдер: «Лейкерс» всерьёз нацелились на Николу Йокича

«Лос-Анджелес Лейкерс» намерен всерьёз сосредоточиться на попытке подписать центрового и лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича, после того как будут решены вопросы, связанные с владельцами клуба. Об этом сообщает клубный инсайдер Энтони Ирвин на своей страничке в социальной сети X.

Журналист Тайлер Уоттс из Lake Show Life, в свою очередь, считает, что вероятность ухода центрового из «Денвера» выросла. При этом он отмечает, что Йокич хотел бы провести всю карьеру в «Наггетс», однако в НБА всё может быстро измениться. Если «Денвер» снова проведёт слабый сезон, уже следующим летом Йокич может задуматься о переходе в другую команду. В таком случае для его перехода в «Лейкерс» понадобилась бы схема «сайн-энд-трейд», и в «Лос-Анджелесе», по его словам, были бы рады такому варианту.

Отдельно стоит отметить, что Йокич сможет претендовать на пятилетний супермаксимальный контракт на сумму $ 359,5 млн, если дождётся лета 2027 года и откажется от опции игрока на сезон-2027/2028 с зарплатой $ 62,8 млн. Это стало бы крупнейшим контрактом в истории НБА, а общий доход Йокича за карьеру достиг бы