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«Это самое важное». Елевич оценил назначение Алексея Шведа капитаном УНИКСа

«Это самое важное». Елевич оценил назначение Алексея Шведа капитаном УНИКСа
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о назначении 37-летнего защитника Алексея Шведа капитаном казанского УНИКСа на сезон-2026/2027.

«Швед — достойнейшая кандидатура на должность капитана УНИКСа, 100%. Он опытный, очень мудрый игрок, столько всего прошёл! Алексей пользуется большим уважением. Это самое важное. И назначение его капитаном считаю правильным, мудрым решением», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

Примечательно, что Швед играет за УНИКС с ноября 2025 года. В июне казанский клуб продлил соглашение с баскетболистом до конца сезона-2026/2027. В двух предыдущих сезонах капитаном команды был Дмитрий Кулагин, однако 1 июля защитник перешёл в петербургский «Зенит».

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