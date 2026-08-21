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Опубликован список самых задействованных игроков НБА с 1996 года, Лука Дончич — первый

Опубликован список самых задействованных игроков НБА с 1996 года, Лука Дончич — первый
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Статистический портал Clutch Numbers на своей странице в соцсети X опубликовал рейтинг игроков НБА с самым высоким показателем Usage Rate (процент владений, завершённых игроком) начиная с сезона-1996/1997 среди баскетболистов, сыгравших не менее 500 матчей.

Лидером списка стал защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, чей результат составил 35,7%. Следом расположились Коби Брайант и Аллен Айверсон — у обоих по 31,8%.

На четвёртом месте оказался Донован Митче