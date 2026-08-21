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«Сместились приоритеты». Корстин объяснила, почему «Нижний Новгород» снялся с Единой лиги

«Сместились приоритеты». Корстин объяснила, почему «Нижний Новгород» снялся с Единой лиги
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала снятие «Нижнего Новгорода» с турнира и рассказала, при каких условиях клуб может вернуться в состав участников в будущем.

— Одним из главных событий этого лета стало изменение количества участников турнира. Начнём с «Нижнего Новгорода»: когда в июне стало известно о снятии команды, это была довольно неожиданная новость. В лиге видели предпосылки к тому, что «Нижний» может остаться вне соревнований? И обсуждается ли возможность возвращения команды в будущем?
— «Нижний Новгород» не попал в плей-офф, и, когда сезон для команды закончился, пошли разговоры, что регион и спонсоры не будут поддерживать клуб в прежнем объёме. Мы хотели решить этот вопрос до