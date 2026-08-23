Создатель «Последнего танца» рассказал, какое впечатление на него производил Майкл Джордан

Режиссёр документального фильма «Последний танец» Джейсон Хехир рассказал, какое впечатление производил легендарный баскетболист Майкл Джордан, отметив, что у него была по-настоящему особая, почти мифическая аура.

«У Майкла аура не похожа ни на чью другую — даже не на президентскую», — сказал Хехир в подкасте Nothing Major.

За карьеру Джордан шесть раз выигрывал чемпионат НБА, шесть раз становился MVP финала и пять раз — MVP регулярного сезона.

«Последний танец» — документальный фильм о Джордане и династии «Чикаго Буллз», в котором особый акцент сделан на их последнем чемпионском сезоне-1997/1998.