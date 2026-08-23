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Гомельский назвал проблемы подготовки баскетболистов в России на фоне Сербии

Гомельский назвал проблемы подготовки баскетболистов в России на фоне Сербии
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о развитии российских баскетболистов в стране.

— Сербия — маленькая страна, а хороших баскетболистов, если брать на душу населения, у них в несколько раз больше, чем в огромной России. В чём видите главную проблему подготовки отличных баскетболистов в России?
— Баскетбол в Сербии является вторым по популярности видом спорта после футбола. Кроме того, сербы являются самой высокорослой нацией в Европе, средний рост сербского мужчины, по данным последней переписи населения, уже 190 см. В Сербии профессия детского или юношеского тренера является весьма престижной и неплохо оплачивается. Подготовка тренеров для работы с детьми очень качественная. Академия баскетбола имени Душана Ивковича в Белграде ежегодно выпускает до 20 тренеров с отличной методической подготовкой.

В России нет системной подготовки тренеров со специализацией баскетбол. Нет налаженной селекционной работы. Я думаю, что и СДЮШОРов с баскетбольной специализацией не хватает. В нашей стране по-прежнему рождается достаточное количество детей, которые имеют генетическую предрасположенность к баскетболу. Мы просто не находим их вовремя, — написал Гомельский на своём сайте.

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