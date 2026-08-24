«Я всегда думал, что он будет жить вечно». Тренер Лавров — о смерти Эдуарда Сандлера

Российский тренер по общей физической подготовке Роман Лавров поделился воспоминаниями об Эдуарде Сандлере и рассказал, как узнал о трагической гибели специалиста. Сандлер ушёл из жизни в ночь на 28 июля. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Невозможно не спросить про Эдуарда Сандлера. Как ты узнал о его гибели? Какие мысли и чувства были?

— Ох, когда это всё случилось, я был в Москве уже. Мы только-только прилетели из Штатов, и я ещё в каком-то лёгком джетлаге пребывал. Проснулся в тот день в шесть утра, открыл телефон, и в мессенджерах было много пересланных сообщений с трагической новостью. Но самым первым было то, что я зашёл в некую популярную соцсеть, и там один из игроков репостнул фотографию. А на ней Эдуард Михайлович в чёрно-белом цвете. В голове лёгкое замешательство после увиденного. Это такой момент, который ты даже не допускаешь в принципе, особенно когда ещё вчера-позавчера имел возможность общаться с человеком. В момент прочтения первой строчки о случившемся я почему-то сразу представил что-то по здоровью. Но он был человеком, который максимально следил за собой и своим состоянием.

И эта версия отпала сама по себе. Читая новость дальше, понял, что это несчастный случай на воде. И после этого стало ещё обиднее, потому что всё оборвалось так внезапно и в такой пиковый момент, когда, казалось бы, ещё столько нужно сделать. Доказать себе в первую очередь, показать людям вокруг. Для ухода из жизни, в принципе, никогда нет подходящего момента. Но конкретно эта ситуация видится максимально драматичной. Я всегда думал, что он будет жить вечно. Человек с таким количеством энергии и работоспособностью. Он действительно успел сделать на три жизни вперёд, — сказал Лавров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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