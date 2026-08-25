Байрон Скотт раскрыл секрет Коби Брайанта, делавший его почти неудержимым

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт объяснил, что концепция Mamba Mentality легендарного баскетболиста Коби Брайанта заключалась не только в работе на площадке, но и в умении читать игру и просчитывать действия соперников.

«Для меня Mamba Mentality — это когда ты должен учитывать вообще всё, что происходит в игре. Не только свою, индивидуальную часть, но и командную тоже. Потому что он знал, что будет делать тот или иной, и при этом понимал, что будет делать вся команда, если пойдёт тот или иной розыгрыш. Он практически знал наперёд чуть ли не каждую комбинацию, которая будет разыграна.

Так что его трудовая этика — это не только про работу на баскетбольной площадке. Он прокачивал и свой ум, чтобы быть уверенным: на паркете его ничем не удивишь. Его невозможно было переиграть головой. А если всё это сложить с его талантом и его отношением к работе, то получался почти неудержимый игрок», — сказал Скотт в своём подкасте.