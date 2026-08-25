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Ариза рассказал, как Брайант смеялся, пока фанаты «Бостона» раскачивали автобус «Лейкерс»

Ариза рассказал, как Брайант смеялся, пока фанаты «Бостона» раскачивали автобус «Лейкерс»
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Бывший игрок НБА Тревор Ариза рассказал историю о легендарном баскетболисте Коби Брайанте, когда они ещё были партнёрами по «Лос-Анджелес Лейкерс», после поражения от «Бостон Селтикс» в шестом матче финала НБА 2008 года.

«Нам понадобилось какое-то время, чтобы дойти до автобуса или до чего-то в этом роде. Мы садимся в автобус, а вокруг фанаты уже идут мимо и просто трясут его. Раскачивают автобус, толкают его — ну, все подряд. Потом в итоге подъезжает полицейское сопровождение или что-то вроде того. И их тоже начинают валить — тех, кто на велосипедах. И всё это время Коби просто смеётся, чёрт возьми.

Он лишь кивает головой вверх-вниз, типа: «Да, да». То есть представь: мы только что проиграли, эмоции и так на пределе, вокруг хаос, автобус трясёт — и кто-то ещё тащит огромный, блин, валун, чтобы швырнуть в окно. А он там сидит и, как мне сейчас кажется, уже строит планы на месть — на то, что мы сделаем дальше, в следующем году или когда снова сыграем с ними», — рассказал Ариза в подкасте Байрона Скотта.

«Лейкерс» в итоге стали чемпионами в 2009 и 2010 годах.

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