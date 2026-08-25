15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он может стать величайшим игроком в истории». Дарко Раякович — о Вембаньяме

«Он может стать величайшим игроком в истории». Дарко Раякович — о Вембаньяме
Комментарии

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович высоко оценил потенциал звёздного французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, заявив, что баскетболист способен не только изменить игру, но и стать величайшим игроком в истории НБА.

«Виктор Вембаньяма — уникальный игрок, и дело не только в его росте или мастерстве. Он невероятно сосредоточен и мотивирован. Он знает, к чему стремится. Думаю, он будет относиться к той категории игроков, которые изменят игру. Он вполне может стать лучшим баскетболистом в истории», — сказал Раякович в подкасте Kole Point на YouTube.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА в 2023 году. В сезоне-2025/2026 французский центровой помог техасской команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Коби Брайант был гением. Но слишком многих он просто бесил Коби Брайант был гением. Но слишком многих он просто бесил
Тренер из России попал в одну из лучших команд НБА. Как это произошло?
Эксклюзив
Тренер из России попал в одну из лучших команд НБА. Как это произошло?