Опубликован топ-10 самых эффективных сезонов в НБА за последние 30 лет
Статистический портал Clutch Numbers опубликовал рейтинг лучших сезонов по показателю Player Efficiency Rating (PER) с сезона-1996/1997, в котором лидером стал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид с результатом 34,1 балла.
Топ-10 самых эффективных сезонов с 1996 года:
1. Джоэл Эмбиид — 34,1.
2. Никола Йокич — 32,8.
3. Яннис Адетокунбо — 32,6.
4. Никола Йокич — 32,3.
5. Яннис Адетокунбо — 32,1.
6. Никола Йокич — 32,0.
7. Яннис Адетокунбо — 31,9.
8. Леброн Джеймс — 31,7.
9. Леброн Джеймс — 31,6.
10. Никола Йокич — 31,5.
10. Стефен Карри — 31,5.
Напомним, баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» является действующим чемпионом НБА. В финале плей-офф прошедшего сезона команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс» (4-1 в серии).
Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»: