Опубликован топ-10 самых эффективных сезонов в НБА за последние 30 лет

Статистический портал Clutch Numbers опубликовал рейтинг лучших сезонов по показателю Player Efficiency Rating (PER) с сезона-1996/1997, в котором лидером стал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид с результатом 34,1 балла.

Топ-10 самых эффективных сезонов с 1996 года:

1. Джоэл Эмбиид — 34,1.

2. Никола Йокич — 32,8.

3. Яннис Адетокунбо — 32,6.

4. Никола Йокич — 32,3.

5. Яннис Адетокунбо — 32,1.

6. Никола Йокич — 32,0.

7. Яннис Адетокунбо — 31,9.

8. Леброн Джеймс — 31,7.

9. Леброн Джеймс — 31,6.

10. Никола Йокич — 31,5.

10. Стефен Карри — 31,5.

Напомним, баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» является действующим чемпионом НБА. В финале плей-офф прошедшего сезона команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс» (4-1 в серии).