«У него мышление убийцы». Легенда «Чикаго» Грант — о новичке «Буллз»

Легенда «Чикаго Буллз» Хорас Грант высоко оценил новичка команды Калеба Уилсона, заявив, что выбор 20-летнего форварда стал одним из лучших для клуба со времен пика Деррика Роуза в 2008 году.

«Какой зверь. Какой чёртов зверь. У него есть все качества, все навыки. Но что мне в нём нравится, так это мышление убийцы. Пса. Он выходит и делает своё дело. Это один из лучших выборов на драфте со времён Деррика Роуза. Я не буду ставить его в один ряд с Майклом Джорданом, мной и Скотти Пиппеном, но со времён Деррика Роуза — это один из величайших выборов, которые сделали «Буллз», на мой скромный взгляд», — приводит слова Гранта Fullcourtpass в социальной сети Х.

Калеб Уилсон был выбран «Чикаго» под общим четвёртым номером на драфте НБА 2026 года.