Эван Фурнье объяснил, почему Вембаньяму пока рано сравнивать с Николой Йокичем

33-летний чемпион Евролиги в составе «Олимпиакоса» француз Эван Фурнье сравнил центрового национальной команды Виктора Вембаньяму с трёхкратным MVP НБА Николой Йокичем, отметив, что 22-летний баскетболист ещё не является «готовым продуктом», в отличие от сербской суперзвезды.

«Это не на этом матче можно оценивать это противостояние, но Виктор больше похож на НЛО благодаря своим физическим качествам. Он делает на площадке вещи, которые никто больше в мире не может сделать. Он всё ещё очень сырой в своей игре, он ещё познаёт себя, у него огромный потенциал для прогресса.

Он ещё далёк от того готового продукта, которым является Йокич. Йокич гораздо более зрелый и завершённый в своей игре. У них разные профили. У Йокича гораздо больше опыта игры по правилам ФИБА, что нормально. Виктор провёл только одно соревнование. Знать, что он будет прогрессировать, — это очень хороший знак для сборной Франции», — приводит слова Фурнье портал BasketUSA.