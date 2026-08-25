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Президент УНИКСа Богачёв назвал главную цель команды в новом сезоне

Президент УНИКСа Богачёв назвал главную цель команды в новом сезоне
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

— В новый сезон УНИКС входит с новым тренером Миланом Каракашем. Какую задачу ставите команде на предстоящий сезон и насколько довольны комплектованием команды?
— Здесь немало зависит от того, насколько здоровой команда подойдёт к играм. Особенно в середине и в конце сезона. Было у нас такое, что травмированных было очень много, реально только семь человек могли играть.

Сейчас я доволен комплектованием команды. Но главное, чтобы обошлось без повреждений. Кое-кто из игроков у нас на тренировках уже получил микротравмы. Правда, уже восстановились. Посмотрим сейчас матчи Суперкубка. Цели самые высокие — победа в сезоне. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Жизнь порой вносит свои коррективы, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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