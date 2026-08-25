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Чемпион НБА Джош Харт оценил игру «Челси» в первом матче АПЛ коротким сообщением

Чемпион НБА Джош Харт оценил игру «Челси» в первом матче АПЛ коротким сообщением
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Игрок «Нью-Йорк Никс» и чемпион НБА Джош Харт прокомментировал первый матч лондонского «Челси» в новом сезоне английской Премьер-лиги, коротко написав о своих впечатлениях от игры команды. Команда Хаби Алонсо встречалась с «Фулхэмом». Победу со счётом 3:2 в этой встрече одержали «синие».

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
24 августа 2026, понедельник. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон
0:1 Педро – 1'     1:1 Кинг – 23'     1:2 Роджерс – 41'     1:3 Палмер – 49'     2:3 Гарсия – 54'    

«Челси» вернулся!!» — написал Харт на своей странице в социальной сети X.

Жоао Педро на первой минуте вывел гостей вперёд, Джош Кинг на 23-й минуте сравнял счёт. Морган Роджерс забил второй мяч «Челси» в этой игре на 41-й минуте, а на 49-й минуте Коул Палмер сделал счёт 3:1 в пользу гостей. Гонсало Гарсия на 54-й минуте сократил отставание «дачников» в счёте.

В следующем туре «Фулхэм» 30 августа на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Челси» в тот же день примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

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