Чемпион НБА Джош Харт оценил игру «Челси» в первом матче АПЛ коротким сообщением

Игрок «Нью-Йорк Никс» и чемпион НБА Джош Харт прокомментировал первый матч лондонского «Челси» в новом сезоне английской Премьер-лиги, коротко написав о своих впечатлениях от игры команды. Команда Хаби Алонсо встречалась с «Фулхэмом». Победу со счётом 3:2 в этой встрече одержали «синие».

«Челси» вернулся!!» — написал Харт на своей странице в социальной сети X.

Жоао Педро на первой минуте вывел гостей вперёд, Джош Кинг на 23-й минуте сравнял счёт. Морган Роджерс забил второй мяч «Челси» в этой игре на 41-й минуте, а на 49-й минуте Коул Палмер сделал счёт 3:1 в пользу гостей. Гонсало Гарсия на 54-й минуте сократил отставание «дачников» в счёте.

В следующем туре «Фулхэм» 30 августа на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Челси» в тот же день примет «Брайтон энд Хоув Альбион».