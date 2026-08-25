Американский форвард «Лейкерс» заявил о планах получить словенский паспорт

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт в интервью журналистам во время командного тимбилдинга в Словении иронично заявил, что рассматривает возможность получения словенского паспорта, чтобы в будущем выступать за национальную сборную этой страны.

«Я собираюсь получить словенский паспорт, так что посмотрим. Возможно, стану немного словенцем», — приводит слова Вандербилта Legion Hoops.

Напомним, ранее словенское гражданство оформил другой одноклубник Дончича — центровой Джексон Хэйс, который в прошлом сезоне играл за «Лейкерс» вместе с Лукой. В июне 2026 года Хэйс принёс присягу в посольстве Словении в Вашингтоне и официально получил паспорт.