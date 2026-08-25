Единая лига поздравила президента УНИКСа Евгения Богачёва с 85-летием

Единая лига ВТБ поздравила президента УНИКСа и члена Зала славы лиги Евгения Богачёва с 85-летием, отмечая его многолетний вклад в развитие казанского и российского баскетбола.

Фото: Единая лига ВТБ

«Сегодня свой юбилей отмечает президент УНИКСа и член Зала славы Единой Лиги Евгений Богачёв. Его имя навсегда вписано в историю казанского и российского баскетбола. Благодаря многолетнему труду, безграничной вере в команду и преданности любимому делу за 27 лет руководства Евгения Борисовича УНИКС прошёл путь от амбициозного проекта до одного из ведущих клубов страны.

Под руководством Евгения Борисовича команда стала чемпионом Единой Лиги ВТБ и чемпионом России, трижды завоёвывала Кубок России, одерживала яркие победы и добивалась больших достижений, прославляя Казань и российский баскетбол. Единая Лига от всей души поздравляет Евгения Богачёва с 85-летием! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, душевных сил и ещё многих счастливых лет рядом с любимым клубом и баскетболом. С юбилеем!» — говорится в поздравлении.