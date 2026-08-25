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Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев поздравил Евгения Богачёва с 85-летием

Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев поздравил Евгения Богачёва с 85-летием
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил президента УНИКСа и члена Зала славы Единой лиги ВТБ Евгения Богачёва с 85-летием.

«Уважаемый Евгений Борисович! Благодаря Вашему многолетнему труду и преданности баскетболу казанский клуб стал одним из лидеров российского чемпионата. И сегодня УНИКС по праву считается гордостью столицы Татарстана и всей Республики. От всей души поздравляю с 85-летием! Желаю крепкого здоровья, энергии и гармонии. Пусть каждый новый день приносит Вам радость, а поддержка родных, друзей и преданных болельщиков придаёт сил для новых свершений», — говорится в поздравлении Ведищева, опубликованном в его телеграм-канале.

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Единая лига поздравила президента УНИКСа Евгения Богачёва с 85-летием
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