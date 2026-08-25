Судмедэксперты раскрыли детали гибели 29-летнего игрока НБА Брэндона Кларка

Офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес опубликовал отчёт о гибели форварда «Мемфис Гриззлиз» Брэндона Кларка, подтвердив, что причиной смерти стала случайная передозировка героином и кокаином. Баскетболист скончался 11 мая 2026 года в возрасте 29 лет.

«Сосед по комнате рассказал властям, что у Кларка была «история употребления наркотиков с предыдущими курсами реабилитации». Смерть наступила в результате воздействия героина и кокаина, а также «совокупного эффекта от нескольких рецептурных препаратов» — оксикодона, лекарств от тревожности и миорелаксантов, которые были обнаружены «в терапевтических пределах». Также был обнаружен митрагинин, содержащийся в растении кратом», — говорится в отчёте.

Кларк был выбран «Мемфисом» под 21-м номером на драфте НБА 2019 года и провёл все семь сезонов своей карьеры в этом клубе.