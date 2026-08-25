РФБ поздравила Евгения Богачёва с 85-летием

Российская федерация баскетбола официально поздравила президента УНИКСа и члена Зала славы Единой лиги ВТБ Евгения Богачёва с 85-летием.

Фото: РФБ

«Сегодня юбилей отмечает президент баскетбольного клуба УНИКС, член Зала славы Единой лиги ВТБ. Поздравляем Евгения Борисовича с юбилеем, благодарим за вклад в развитие российского баскетбола и желаем крепкого здоровья, сил, энергии, счастья и успехов!» — говорится в поздравлении РФБ.

Евгений Богачёв родился 27 августа 1941 года. Он возглавляет УНИКС с 1999 года. Ранее с юбилеем президента казанского клуба поздравили также Единая лига и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.