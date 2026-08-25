«Личностей такого масштаба — единицы». Президент ЦСКА Ватутин — о Богачёве

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поздравил президента УНИКСа Евгения Богачёва с 85-летием, отметив его уникальную роль в развитии казанского клуба и всего российского баскетбола.

«В баскетбольном мире фигур такого масштаба, такой значимости — единицы. В Европе, наверное, с ним сравнится только знаменитый президент «Маккаби» Шимон Мизрахи. Если перефразировать Маяковского, мы говорим Богачёв, подразумеваем — УНИКС, мы говорим УНИКС, подразумеваем — Богачёв. И роль легендарного функционера важна не только для клуба, развитием которого Евгений Борисович занимается с начала его существования.

Его влияние на весь российский баскетбол, на уровень нашего чемпионата невозможно переоценить. От всей души поздравляю Евгения Борисовича с 85‑летием! Нас связывает долгая история встреч, личных и спортивных. Горжусь тем, что на протяжении многих лет эта история замешана на тёплой дружбе и взаимоуважении. Очень сожалею, что не смог принять приглашение и присутствовать лично на празднике, который, как обычно, будет наполнен радостью, теплотой и гостеприимством.

Желаю Евгению Борисовичу крепкого здоровья и долголетия, больших успехов во всех областях деятельности, процветания всей его большой семье — а Ольга (вице‑президент УНИКСа Ольга Ахсанова. — Прим. «Чемпионата») и Богдан (спортивный директор клуба Богдан Богачёв. — Прим. «Чемпионата») уже идут по стопам отца, активно участвуя в жизни клуба и создавая замечательную баскетбольную династию в Казани. Скоро увидимся!» — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».