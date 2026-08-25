Дончич привёз одноклубников из «Лейкерс» на площадку своего детства в Любляне

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич организовал для своих одноклубников экскурсию на обновлённую баскетбольную площадку в Любляне, где он начинал свой путь в баскетболе.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

«Лука Дончич привёз «Лейкерс» на обновлённую площадку в Любляне, где он вырос, играя в баскетбол. Он провёл эту поездку, показывая своим товарищам по команде именно то место, где началась его история», — говорится в сообщении NBA Retweet в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

В рамках выездного тимбилдинга в Словении, организованного Дончичем, команда также посетила озеро Блед, где занималась рыбалкой и гольфом. Ранее сообщалось, что словенский разыгрывающий зафрахтовал для команды частный самолёт, а поездка обошлась ему примерно в $ 500 тыс.