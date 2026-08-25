НБА отвергла обвинения в чрезмерном влиянии правил на рынок свободных агентов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выступила с официальным заявлением, опровергнув сообщения СМИ о том, что правила коллективного договора (CBA) негативно влияют на рынок ограниченно свободных агентов (RFA).

«В связи с недавними сообщениями СМИ о влиянии правил CBA на предложения команд ограниченно свободным агентам: из 12 RFA в этом году двое сменили команду через «сайн-энд-трейд» — это самый высокий показатель с 2021 года; двое подписали предложения с новыми командами, что является наилучшим результатом с 2018 года; и шесть согласились на многолетние контракты со своими прежними командами.

На данном этапе межсезонья не является необычным, что переговоры по паре игроков всё ещё продолжаются», — говорится в официальном сообщении лиги.