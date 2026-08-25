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«Мысль об этом приходила». Президент УНИКСа Богачёв — о возможном уходе из клуба

«Мысль об этом приходила». Президент УНИКСа Богачёв — о возможном уходе из клуба
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что пока не планирует уходить от активной работы, однако признался, что размышлял о передаче дел своим детям.

— В УНИКСе уже давно работают ваши дети. Дочь Ольга Ахсанова — вице-президент клуба, сын Богдан Богачёв — спортивный директор клуба и глава Федерации баскетбола Татарстана. Не думаете постепенно передать им бразды правления?
— Нет, у них свой большой серьёзный функционал работы. У Богдана особенно. Но все финансовые вопросы находятся под моим контролем. Богдан и подбором игроков занимается, и селекцией в целом. Он постоянно с командой, на всех тренировках, выезжает с ними. Но, конечно, мысль об этом приходила… И, наверное, придётся постепенно [это сделать]. Посмотрим, как в дальнейшем пойдут дела, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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