Игроки «Лейкерс» навестили пациентов словенской больницы и вышли с ними на паркет

Несколько баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» посетили одну из больниц в Словении во время командного тимбилдинга, организованного звёздным разыгрывающим Лукой Дончичем, и сыграли в баскетбол с пациентами.

«Несколько игроков «Лейкерс» нашли время, чтобы поиграть в баскетбол и выполнить несколько бросков с одним из пациентов больницы, которую они посетили. Вот что действительно важно», — говорится в сообщении LakersMuse в социальной сети Х.

В рамках выездного сбора в Словении, который Дончич организовал для одноклубников, игроки «Лейкерс» также побывали на площадке детства разыгрывающего, а также посетили озеро Блед, где занимались рыбалкой и гольфом. Ранее сообщалось, что Дончич зафрахтовал для команды частный самолёт, а поездка обошлась ему примерно в $ 500 тыс.