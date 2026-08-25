15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки «Лейкерс» навестили пациентов словенской больницы и вышли с ними на паркет

Игроки «Лейкерс» навестили пациентов словенской больницы и вышли с ними на паркет
Комментарии

Несколько баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» посетили одну из больниц в Словении во время командного тимбилдинга, организованного звёздным разыгрывающим Лукой Дончичем, и сыграли в баскетбол с пациентами.

«Несколько игроков «Лейкерс» нашли время, чтобы поиграть в баскетбол и выполнить несколько бросков с одним из пациентов больницы, которую они посетили. Вот что действительно важно», — говорится в сообщении LakersMuse в социальной сети Х.

В рамках выездного сбора в Словении, который Дончич организовал для одноклубников, игроки «Лейкерс» также побывали на площадке детства разыгрывающего, а также посетили озеро Блед, где занимались рыбалкой и гольфом. Ранее сообщалось, что Дончич зафрахтовал для команды частный самолёт, а поездка обошлась ему примерно в $ 500 тыс.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Тренер из России попал в одну из лучших команд НБА. Как это произошло?
Эксклюзив
Тренер из России попал в одну из лучших команд НБА. Как это произошло?
Новый клуб для звёздного ветерана. С кем подписал контракт Дерозан? Межсезонье НБА — LIVE
Live
Новый клуб для звёздного ветерана. С кем подписал контракт Дерозан? Межсезонье НБА — LIVE