ЦСКА впервые собрался в полном составе перед сезоном-2026/2027

Действующий чемпион Единой лиги ЦСКА впервые собрался в полном составе перед началом нового сезона. Все 15 игроков основного состава прошли обязательное медицинское обследование и получили допуск к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Фото: ПБК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поприветствовал новичков — центрового Кирилла Елатонцева и физиотерапевта Константиноса Самароса, перешедшего из УНИКСа, и заявил, что при минимальных кадровых изменениях команда быстро включится в работу.

4 сентября красно-синие примут в «Баскет-Холле» пермскую «Парму», 5 сентября проведут традиционный медиадень, а затем отправятся на три товарищеские встречи в Турцию.