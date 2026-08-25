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ЦСКА впервые собрался в полном составе перед сезоном-2026/2027

ЦСКА впервые собрался в полном составе перед сезоном-2026/2027
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Действующий чемпион Единой лиги ЦСКА впервые собрался в полном составе перед началом нового сезона. Все 15 игроков основного состава прошли обязательное медицинское обследование и получили допуск к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Фото: ПБК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поприветствовал новичков — центрового Кирилла Елатонцева и физиотерапевта Константиноса Самароса, перешедшего из УНИКСа, и заявил, что при минимальных кадровых изменениях команда быстро включится в работу.

4 сентября красно-синие примут в «Баскет-Холле» пермскую «Парму», 5 сентября проведут традиционный медиадень, а затем отправятся на три товарищеские встречи в Турцию.

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