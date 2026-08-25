Ярослав Нягу может стать 13-м российским баскетболистом в сезоне-2026/2027 NCAA

Российский центровой Ярослав Нягу близок к переходу в команду Colorado Buffaloes, выступающую в одной из сильнейших конференций NCAA — Big 12. Главный тренер колледжа Тэд Бойл отказался комментировать эту новость, однако ранее он публично заявлял, что травмы игроков передней линии вынуждают команду искать дополнительное усиление. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Вероятный переход Нягу в Buffaloes стал результатом успешного иска 52 спортсменов штата Северная Каролина, требовавших у NCAA продления права участвовать в соревнованиях ещё на один год. В июне в NCAA утвердили новую модель допуска, позволяющую спортсменам отыграть пять сезонов за пять лет, из-за чего игроки набора 2022 года оказались в уязвимом положении.

Нягу входит в этот класс: он провёл по сезону за USC Trojans и Charlotte 49ers, а последние два года отыграл за Jacksonville State Gamecocks.

Если суд всё же примет сторону игроков, то Нягу станет уже 13-м россиянином в истории NCAA. До него за океан успели переехать или там остаться Егор Амосов, Даниил Глазков, Михаил Дулкай, Илья Ермаков, Ярослав Никонов, Тимофей Рудовский, Егор Рыжов, Александр Савков, Алексей Середа, Даниил Столбецкий, Илья Фролов и Владимир Хряпа.