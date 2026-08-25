«Майами» может оставить 15-е место свободным из-за ограничений по потолку зарплат

«Майами Хит» может не заполнять 15-е место в составе в начале сезона из-за жёстких ограничений по потолку зарплат, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.

«Есть целый ряд разных обстоятельств, из-за которых команда попадает под жёсткий потолок расходов на уровне первого «апрона», и это как раз один из таких случаев. Поэтому у них осталось два свободных места в составе и всего $ 5 млн, которые они могут потратить. Это всё, что им доступно.

И это одна из причин, по которой им пришлось подписать Клэя [Томпсона]. До подписания Клэя у них оставалось три места в составе, а теперь нужно заполнить только одно. При этом 15-е место можно оставить свободным, и «Майами» вполне может какое-то время не заполнять его, чтобы посмотреть, как будут развиваться события.

Они проявляли интерес к Нику Ричардсу, который, по сути, является центровым третьей ротации. Меня не удивит, если он окажется там на минимальном контракте. Однако я действительно думаю, что они будут искать усиление. Другой игрок задней линии, которого мы пока не упоминали, — Дрю Смит. Он разыгрывающий, но скорее универсальный игрок задней линии.

Так что я согласен: думаю, «Майами» будет искать игрока, способного держать мяч в руках и создавать игру. И это может произойти не в октябре. Они могут просто следить за рынком в течение сезона в поисках кого-то, кто внезапно проявит себя. Именно поэтому 15-е место в составе могут либо оставить свободным, либо придержать его для игрока, который проявит себя по ходу сезона», — приводит слова Уиндхорста аккаунт The Heat Central в социальной сети Х.