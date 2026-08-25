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«Голден Стэйт» подписал разыгрывающего, набиравшего 13 очков за «Даллас» — Чарания

«Голден Стэйт» подписал разыгрывающего, набиравшего 13 очков за «Даллас» — Чарания
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Свободный агент, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции разыгрывающего, Брэндон Уильямс договорился о подписании однолетнего контракта на $ 2,6 млн с «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

В минувшем сезоне Уильямс выступал за «Даллас Маверикс». Разыгрывающий принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, выйдя в 15 из них как игрок стартового состава, в среднем набирая 13 очков, совершая 2,9 подбора и отдавая 3,9 передачи за игру. Также на его счету 0,9 перехвата и 1,9 потери в среднем за встречу.

Уильямс реализовал 55,2% бросков с игры, 23,2% трёхочковых и 79,3% штрафных. Средний коэффициент полезности баскетболиста составил «+11,7».

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