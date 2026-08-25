Богачёв — об охоте: бывает, раз в год выезжаю на кабана. На лосей уже не еду, их жалко

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о любви к охоте. Сегодня, 25 августа, руководителю казанцев исполнилось 85 лет. По словам Богачёва, в молодости он нередко отмечал день рождения прямо на охоте, поскольку раньше открытие сезона приходилось как раз на 25 августа.

— Может, и день рождения отпразднуете сейчас на охоте?

— Нет-нет (смеётся). Но когда был помоложе, бывало, что открытие приходилось как раз на 25 августа. И тогда с охотниками первую дичь, что стреляли утром, варили в вёдрах из нержавейки. Они всю эту дичь ощипывали — умеют это превосходно делать. И вот были у нас уха, утки, шурпа… Ну и, естественно, по маленькой.

Охота на уток тогда была в первой половине дня. Сейчас, как правило, в пять часов вечера: законы есть свои. А раньше я часто и на кабана, и на лося ходил. Хотя и сейчас, бывает, раз в год выезжаю на кабана. На лосей уже не еду, их жалко сейчас. А вот с вепрем надо чётко стрелять: подраненный, он может тебя как следует обработать. Раненые кабаны очень злые, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».