15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богачёв — об охоте: бывает, раз в год выезжаю на кабана. На лосей уже не еду, их жалко

Богачёв — об охоте: бывает, раз в год выезжаю на кабана. На лосей уже не еду, их жалко
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о любви к охоте. Сегодня, 25 августа, руководителю казанцев исполнилось 85 лет. По словам Богачёва, в молодости он нередко отмечал день рождения прямо на охоте, поскольку раньше открытие сезона приходилось как раз на 25 августа.

— Может, и день рождения отпразднуете сейчас на охоте?
— Нет-нет (смеётся). Но когда был помоложе, бывало, что открытие приходилось как раз на 25 августа. И тогда с охотниками первую дичь, что стреляли утром, варили в вёдрах из нержавейки. Они всю эту дичь ощипывали — умеют это превосходно делать. И вот были у нас уха, утки, шурпа… Ну и, естественно, по маленькой.

Охота на уток тогда была в первой половине дня. Сейчас, как правило, в пять часов вечера: законы есть свои. А раньше я часто и на кабана, и на лося ходил. Хотя и сейчас, бывает, раз в год выезжаю на кабана. На лосей уже не еду, их жалко сейчас. А вот с вепрем надо чётко стрелять: подраненный, он может тебя как следует обработать. Раненые кабаны очень злые, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Сейчас читают:
РФБ поздравила Евгения Богачёва с 85-летием
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android