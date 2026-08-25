«Что такое Татарстан». Евгений Богачёв вспомнил разговор с президентом Литвы

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился воспоминаниями о самых ярких эпизодах за 28 лет работы в казанском клубе. Руководитель казанцев выделил «Финал четырёх» Североевропейской баскетбольной лиги в Вильнюсе, который состоялся зимой 2003 года.

— В декабре исполнится 28 лет, как вы руководите клубом. Какие периоды были за это время самыми яркими?

— Первый год, например. Мы тогда заняли в чемпионате третье место. Тренером был Евгений Коваленко. В ту пору у нас были очень хорошие российские игроки. Такие как Антон Юдин и Пётр Самойленко, например. Тогда иностранцев у нас меньше играло, и они мне особо не запомнились, а вот наши игроки очень яркие были. Куделин вообще такой хороший снайпер был!

Что касается значимых событий, то победа в Еврокубке оставила замечательные воспоминания, победа в Лиге ФИБА-Европа. Кубок Североевропейской баскетбольной лиги в Вильнюсе очень памятен. Команду тогда возглавлял Ерёмин. В Вильнюсе «Финал четырёх» был. Мы играли в решающей встрече как раз с литовцами — с «Летувос Ритасом» — зимой 2003-го. Что особенно удивило: все правительство Литвы — и бывшие его члены, и те, что были на тот момент — с нетерпением ждали матча. Для них финал баскетбольного турнира был большим праздником, все находились на арене.

И вот – зал переполнен. Меня на трибуне познакомили с президентом их страны (на тот момент им был Валдас Адамкус. — Прим. «Чемпионата»). Ещё ранее мне устроили небольшую экскурсию по Вильнюсу: показывали баскетбольные школы, детально знакомили. Плюс в магазине я увидел самый разный янтарь. Раньше считал, что янтарь только жёлтого цвета, а там и чёрный был — купил что-то.

Ну и вот, познакомился с президентом Литвы. Он спрашивает, что такое Татарстан. А я: «Бюджет Татарстана в пять-шесть раз больше бюджета Литвы. У нас авиация развита, вертолёты, у нас нефть, химия. А у вас, я видел, хорошее сельское хозяйство, янтарь». Он удивился: «Как? Неужели такой бюджет?! —приводит слова Богачёва «Матч ТВ».